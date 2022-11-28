МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. У смартфона можно увеличить объем свободной памяти, и удаление файлов – не единственный способ сделать это, рассказал в эфире радио Sputnik эксперт компании Yota Григорий Лысенко. Аналитик объяснил, как обнаружить "шпиона" в вашем телефоне

По его словам, определенное место в памяти устройства занимают системные файлы, обеспечивающие работу — перемещать или удалять их не рекомендуется. Однако есть и другие разделы, где также хранится достаточно много информации, добавил он.

"Память телефона делится на несколько разделов, один из которых – системный. Там хранится вся информация об устройстве, все системные приложения, которые необходимы для его работы. Там есть файлы, которые при перемещении или удалении могут повредить работоспособности телефона, поэтому в этот раздел залезать не надо. В других разделах хранятся фотографии, видео, различные документы и приложения. Чтобы узнать, какие файлы и программы занимают больше всего места, можно зайти в настройки смартфона и отфильтровать по размеру приложения, фото, видео и так далее. Так вы увидите, какие файлы весят больше всего", — объяснил Лысенко.

Он отметил, что большую часть памяти смартфона, как правило, "съедают" приложения, а также фотографии и фильмы. По словам эксперта, одним из способов сэкономить место в хранилище может стать правильный выбор формата изображений и видеофайлов.

"Чем выше разрешение и лучше качество фотографий, тем больше их объем и тем больше места они занимают. То же самое касается видео. Если вы скачиваете фильмы на смартфон, разрешения 720p вам будет вполне достаточно", – сказал Лысенко.

Есть еще ряд способов оптимизировать память смартфона, сказал эксперт. Так, по его словам, не следует забывать удалять ненужные фотографии, файлы и приложения, также периодически рекомендуется очищать кэш в приложениях и браузерах.

"Если есть возможность интегрировать в смартфон карту памяти, можно хранить фотографии, видео, документы и приложения там. Если нет возможности установить карту памяти, можно настроить синхронизацию с облачными хранилищами. В настройках также можно включить функцию удаления дубликатов – если файлы переместились в облако, они будут удалены с телефона, и это освободит место в хранилище. Можно использовать программы-клинеры – это автоматические средства очистки памяти электронных устройств, которые определяют ненужные или неиспользуемые файлы", – дал совет Лысенко.