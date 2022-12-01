МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. В России с 1 декабря вступают в силу правила ведения государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности РФ (ГИСОГД) и предоставления доступа к сведениям, содержащимся в ней. В России готовятся к запуску системы-регулировщика движения дронов

Постановлением правительства устанавливается порядок ведения государственной информационной системы, перечень видов сведений, документов, материалов об объектах, и требования к их включению в систему. Также утверждены правила предоставления к ним доступа органов власти, физических и юридических лиц.

Как ранее отмечали в Минстрое, система предназначена для накопления, хранения, анализа и обмена данными об объектах строительства на всех этапах их жизненного цикла. Предполагается, что в ней будут интегрированы уже работающие региональные системы.

Разработчиком ГИСОГД является интегратор комплексных высокотехнологичных решений для цифровой экономики — ООО "Национальный центр информатизации".