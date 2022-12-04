МОСКВА, 4 дек — ПРАЙМ. "Либеральные глобальные" сетевые платформы стоят на "трех китах" — фейках, замалчивании и цензуре, написал в своем Telegram-канале российский сенатор Алексей Пушков. Власти США заставляли Twitter цензурировать публикации, заявил журналист

Так он прокомментировал начало публикации свидетельств произвола предыдущей администрации социальной сети Twitter, которую предприниматель-миллиардер Илон Маск купил в ноябре.

"Илон Маск разоблачает практику Твиттера при Джеке Дорси. Злоупотребление на злоупотреблении под плохо наложенном гримом так называемых "правил сообщества", цена которым известна", — подчеркнул сенатор.

Джек Дорси — сооснователь и бывший топ-менеджер соцсети Twitter, управлял соцсетью до ноября 2021 года. Наиболее громкое событие в этой области — блокировка аккаунта Дональда Трампа в январе 2021 года, на тот момент президента США, пытавшегося избраться на второй срок, но проигравшего выборы. Поводом послужило то, что сторонники Трампа ворвались в здание Капитолия США, где происходило утверждение итогов голосования выборщиков от штатов по выборам президента.

Пушков приводит свидетельства, опубликованные журналистом Мэттом Тайбби. Согласно им, применялась практика блокировки аккаунтов пользователей по запросу политических партий — демократов или республиканцев. При этом оговаривается, что у демократов было гораздо большее число рычагов взаимодействия с администрацией соцсети.

"Фейки, замалчивание, цензура — "три кита" либеральных глобальных сетевых платформ", — подчеркнул Пушков.