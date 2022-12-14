МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Компания Apple может разрешить скачивать приложения на iPhone и iPad не только из магазина App Store, но и из других маркетов в рамках пересмотра своей политики, направленной на соответствие требованиям Евросоюза, которые вступят в силу в 2024 году, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники. Apple представила обновление системы безопасности

На данный момент компания планирует применить нововведения только в рамках ЕС, однако не исключает расширение зоны действия новых правил.

"Apple готовится разрешить использование альтернативных магазинов приложений на своих iPhone и iPad в рамках масштабного пересмотра (политики), направленного на соответствие строгим требованиям Европейского союза, которые вступят в силу в 2024 году", — говорится в сообщении.

По данным источников агентства, потребители в конечном итоге смогут также загружать "стороннее программное обеспечение на свои iPhone и iPad без использования App Store".

Как сообщает Bloomberg, новый европейский закон о цифровых рынках вступит в силу в ближайшие месяцы. "Закон требует, чтобы технологические компании разрешали установку сторонних приложений и позволяли пользователям более легко изменять настройки по умолчанию", — отмечает агентство.

В конце октября Bloomberg сообщал, что мобильная техника Apple будет заряжаться устройством с портом USB-C в свете нового законодательства Евросоюза.