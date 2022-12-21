МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Предприятия "Роскосмоса" по итогам 2022 года, по прогнозам, понесут убытки в размере более 50 миллиардов рублей, заявил гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов. "Роскосмос" рассказал о плюсах продажи авиакомпании "Космос" Минобороны

"Прогнозируемые убытки по итогам 2022 года – больше 50 миллиардов рублей. Основной источник убытков был связан с ненадлежащей организацией работы предприятий", — сказал Борисов в интервью газете "Ведомости".

Он уточнил, что это произошло из-за того, что компании по различным причинам (не поставленная электронно-компонентная база, ненадлежащие организации процесса и трудовая дисциплина) не выполняют в срок госзаказ или заказы самой госкорпорации.

По словам Борисова, в 2021 году убыток госкорпорации составлял 31 миллиард рублей. Ситуация усугубилась после начала российской спецоперации на Украине 24 февраля, когда "Роскосмос" отказался от ряда международных контрактов, в том числе по поставке двигателей, а также пусковых услуг.

Чтобы бороться с этим, "Роскосмос" решил остановить "стихийный перенос сроков вправо". Гокорпорация уже договорилась о новых сроках с основным заказчиком — Минобороны, отметил гендиректор госкорпорации. По каждому случаю после детального анализа причин были разработаны догоночные графики работ. Кроме того, в контракты всех менеджеров, руководителей предприятий, главных конструкторов были внесены дополнительные условия, отметил Борисов.

"Если срыв графиков идет на месяц, они подвергаются административному и материальному наказанию, в зависимости от тяжести и объективности. Если срыв на два месяца, значит, они не справляются, мы вправе расторгнуть контракты и пригласить кого-то другого. В условиях специальной военной операции за невыполнение гособоронзаказа предусмотрена и уголовная ответственность. Отступать некуда — я был вынужден вводить эти меры", — рассказал Борисов.

Гендиректор также рассказал, что после своего назначения 15 июля 2022 года обновил руководящий состав госкорпорации примерно на четверть, создал коммерческий блок, ввел потолок зарплат для топ-менеджмента. Кроме того, была "оптимизирована" структура "Роскосмоса" — с 670 человек до 609, чтобы экономить около 220 миллионов рублей год.

Ранее финансовые показатели госкорпорации за 2021 год не раскрывались. Из годового отчета "Роскосмоса" за 2020 год стало известно о падении чистой прибыли до 293 миллионов рублей по сравнению с 12,5 миллиарда в 2019 году. Занимавший на том момент пост первого заместителя гендиректора "Роскосмоса" Максим Овчинников объяснил это неденежным эффектом от переоценки находящихся в собственности корпорации акций предприятий в процессе их передачи в дочерние холдинги. Без этого эффекта, по его словам, прибыль госкорпорации за 2020 год оценивается в объеме 9,8 миллиарда рублей.

ДВА СПУТНИКОВЫХ ЗАВОДА

"Роскосмос" построит два новых спутниковых завода, возможно, в Московской области и в Красноярске, чтобы серийно выпускать космические аппараты, заявил Борисов. Мантуров рассказал о стоимости создания Российской орбитальной станции

"Эти средства станут основой для строительства двух серийных заводов для выпуска спутников. Один в кооперации с "ИСС Решетнева" — возможно, в Красноярске, потому что там все компетенции. Другой — предположительно, в Московской области, потому что здесь куст других предприятий", — сказал Борисов.

По его словам, логистика будет оптимизирована таким образом, чтобы не возить материалы через всю страну. Кроме того, госкорпорация планирует привлекать к строительству спутников частные компании, то есть идти по пути США, подчеркнул Борисов.

Он пояснил, что инвестиции в новые заводы будут привлечены на рынке облигаций. Выпускать их централизованно будет финансовая структура "Роскосмоса", а размещать облигации планируется на российских биржевых площадках преимущественно среди уполномоченных банков. Предельный объем их составит до 50 миллиардов рублей, а срок — 15-20 лет, выплата купонного дохода предусмотрена каждый 181 день. Стартовый выпуск облигаций в размере 10 миллиардов намечен на 2023 год, рассказал гендиректор госкорпорации.

Нынешняя производственная модель — стапельная сборка, позволяет выпускать по 15 спутников в год с теоретической возможностью нарастить производство до 42, отметил Борисов. Основным приоритетом "Роскосмоса", по его словам, является внедрение новой индустриальной модели производства космических аппаратов.