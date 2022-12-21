МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Американский предприниматель и владелец Twitter Илон Маск заявил, что уйдет с поста гендиректора компании после того, как найдет "кого-нибудь достаточно глупого" для этой должности. Американский сенатор раскритиковала действия Маска на посту главы Twitter

"Я уйду с поста генерального директора, как только найду кого-нибудь достаточно глупого, чтобы взяться за эту работу! После этого я буду руководить командами программного обеспечения и серверов", — написал Маск на своей странице в Twitter.

Во вторник телеканал CNBC сообщал, что Маск активно ищет нового главного исполнительного директора для Twitter.

В конце октября Маск окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по приобретению Twitter. Он обещал либерализовать редакционную политику социальной сети, которую много критиковали за жесткую цензуру, и создать совет модерации контента, а пока совет не заработает — не принимать глобальных решений о редакционной политике и восстановлении заблокированных аккаунтов.