МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Госдума приняла в первом чтении законопроект, направленный на усиление административной ответственности за невыполнение предписаний Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России и использование программного обеспечения при реализации антиконкурентных соглашений. Госдума в первом чтении расширила допуск иностранных лиц к валютным торгам

Документ, внесенный правительством РФ, за невыполнение в установленный срок повторного предписания ФАС о прекращении антиконкурентных действий предусматривает дисквалификацию должностного лица на срок от одного года до трех лет, а для юрлиц — наложение штрафа в двойном размере, но не более одной пятидесятой совокупного размера выручки за год и не менее 100 тысяч рублей.

Сейчас максимальный размер штрафа за невыполнение предписания ФАС составляет 500 тысяч рублей. Это "не обеспечивает в полной мере достижение целей понуждения к исполнению законных предписаний" ФАС, считает кабмин. По информации ФАС, в прошлом году антимонопольные органы были вынуждены обратиться в суды с требованиями о понуждении исполнения предписаний 25 раз, что примерно вчетверо больше по сравнению с 2020 и с 2019 годами.

Законопроект, входящий в "пятый антимонопольный пакет", также относит использование программ для ЭВМ, позволяющих осуществлять принятие решений или совершение действий, направленных на исполнение антиконкурентного соглашения, в автоматическом режиме, без участия человека, к дополнительному отягчающему обстоятельству.

Согласно пояснительной записке, используемые в противоправных целях компьютерные программы приводят к получению незаконных доходов и повышению размера ущерба от реализации антиконкурентных соглашений, при этом в правоприменительной практике последних лет наблюдается рост количества правонарушений с использованием таких программ для заключения и исполнения антиконкурентных соглашений.