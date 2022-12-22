МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Депутаты Госдумы планируют в начале следующего года обсудить возможное ужесточение условий пользования детьми интернетом и актуализировать законодательство по защите несовершеннолетних в Сети, пишут "Известия". TikTok сократит штат сотрудников в России

Государственный университет управления провел по заказу аппарата Госдумы масштабное исследование о поведении детей в интернете, в котором приняли участие 26 580 респондентов в возрасте от шести до 18 лет.

В ходе исследования 72 процентов детей и подростков сообщили, что сталкивались с неприятным содержанием сайтов и в социальных сетях. 47 процентов рассказали, что им предлагали в интернете попробовать наркотики, алкоголь или заработать, распространяя информацию о них. При этом 14 процентов признались, что "обратили внимание на предложения заработать".

Специалисты по итогам исследования, в частности, предложили разработать и принять закон о соцсетях. Регистрацию в соцсетях они рекомендуют проводить по паспортным данным — в России подростки получают паспорт с 14 лет. Регистрировать детей, которые моложе, смогут родители ребенка или его законные представители.

Закон, по мнению экспертов, также должен ввести административную и уголовную ответственность за кибербуллинг.

Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина сообщила, что у них находится на доработке закон 2010 года "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию". "Это базовый закон, и мы намерены дорабатывать его в приоритетном порядке", — отметила депутат.

Первый зампред комитета по просвещению Яна Лантратова сообщила, что в самом начале 2023 года планирует провести слушания и заседание рабочей группы по детской безопасности, на котором будут обсуждать совершенствование законодательства о защите детей именно в интернете.