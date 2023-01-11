2023-01-11T08:35:09+03:00
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2023-01-11T08:35:09+03:00
2023
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20230111/839439250.html
SpaceX перенесла запуск ракеты-носителя Falcon-9 со спутниками Starlink
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
. Принадлежащая американскому бизнесмену Илону Маску компания SpaceX сообщила, что переносит запуск ракеты-носителя Falcon-9 со спутниками Starlink. Ранее сообщалось, что Falcon-9... ПРАЙМ, 11.01.2023
транспорт, бизнес, технологии, новости, сша, spacex, falcon-9, спутники starlink
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
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МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Принадлежащая американскому бизнесмену Илону Маску компания SpaceX сообщила, что переносит запуск ракеты-носителя Falcon-9 со спутниками Starlink.
Ранее сообщалось, что Falcon-9 должна была доставить на орбиту 51 спутник.
"Отменяется сегодняшний запуск (спутников) Starlink, чтобы более внимательно изучить данные", — сказано в сообщении компании в Twitter.
SpaceX отметила, что теперь запуск запланирован на 12 января в 06.48 мск.