МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Принадлежащая американскому бизнесмену Илону Маску компания SpaceX сообщила, что переносит запуск ракеты-носителя Falcon-9 со спутниками Starlink. Bloomberg назвал Маска первым человеком, потерявшим $200 миллиардов

Ранее сообщалось, что Falcon-9 должна была доставить на орбиту 51 спутник.

"Отменяется сегодняшний запуск (спутников) Starlink, чтобы более внимательно изучить данные", — сказано в сообщении компании в Twitter.

SpaceX отметила, что теперь запуск запланирован на 12 января в 06.48 мск.