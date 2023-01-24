МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Развитие цифрового недропользования сдерживает несоответствие нововведениям существующей в Роснедрах IT-инфраструктуры, агентство совместно с профильными ведомствами ведет работу по решению этой проблемы, заявил глава Роснедр Евгений Петров. В Кремле прокомментировали призыв не запрещать возвращение IT-специалистов

"Стоит отметить… и сдерживающий фактор, потому что все наши нововведения, которые мы начали, сегодня уже не соответствуют существующему в Роснедрах IT-ландшафту. Мы совместно с Минцифры, с "ГосТехом" сейчас ведем большую работу по развертыванию нашей цифровой платформы, чтобы в прямом смысле перейти уже к управлению на основе данных", — сказал Петров в ходе рабочей встречи с главой правительства Михаилом Мишустиным, добавив, что компания технически готова к нововведениям.

Он также отметил, что Роснедра дополнительно продолжают полную интеграцию своих информационных систем с Ростехнадзором, "Главгосэкспертизой", Росприроднадзором, чтобы ведомства "работали в одном информационном поле и оперировали одинаковой информацией".

Петров рассказал Мишустину, что ключевое в цифровой трансформации Роснедр — это переход к реестровой модели — в будущем реестровая запись будет содержать полностью цифровой двойник месторождения. В ней будут храниться экономические модели со всеми вариантами развития экономики "при различных макросценариях или при появлении какой-то новой геологической информации". Для создания реестровой модели было принято 40 подзаконных актов, отметил глава Роснедр.