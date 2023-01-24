РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 янв — ПРАЙМ. ООО "Бештау" планирует в 2023 году начать производство в Ростове-на-Дону отечественных ноутбуков, моноблоков и другой техники, сообщил гендиректор компании Олег Осипов на круглом столе в заксобрании Ростовской области, посвященном импортозамещению. СМИ сообщили о возобновлении поставок в Россию ноутбуков мировых брендов

В 2022 году компания запустила в Ростове серийный выпуск плат для компьютеров, а также мониторов, клавиатур и компьютерных мышей. Кроме того, было завершено строительство завода в Ессентуках. По данным Осипова, инвестиции компании в минувшем году составили 1,2 миллиарда рублей.

"В 2023 году планируется запуск двух заводских комплексов в Ростове и Ессентуках. Первая очередь в Ростове составит 9 тысяч квадратных метров. В этом году, скорее всего, все 9 тысяч (сдать) не успеем, но первых два цеха хотя бы запустим", — сказал он.

По его словам, к концу года компания планирует выйти на выпуск 350 тысяч мониторов, 150 тысяч моноблоков и 100 тысяч ноутбуков в год.

Кроме того, компания планирует наладить выпуск в Ростове-на-Дону серверов. Продукция компании, в основном, рассчитана на государственный сектор, столкнувшийся с максимальными ограничениями, уточнил Осипов.

По данным минпромэнерго Ростовской области, ООО "Бештау" — единственный в мире производитель полностью пластиковых, устойчивых к деформации при нагревании корпусов для системного блока компьютера. Состав пластмассы, из которой их производят, запатентован компанией.