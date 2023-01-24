ВАШИНГТОН, 24 янв — ПРАЙМ. Американский сенатор-республиканец Джош Хоули анонсировал законопроект об общенациональном запрете в США китайской социальной сети TikTok, соответствующее заявление опубликовано на странице Хоули в Twitter. СМИ: Пентагон и минюст хотят принудительной продажи бизнеса TikTok в США

"В прошлом месяце конгресс запретил его (TikTok) на всех правительственных устройствах. Теперь я представлю законопроект о его общенациональном запрете", — написал сенатор.

Он добавил, что TikTok является "лазейкой Китая в жизни американцев". "Это угрожает приватности наших детей, а также их ментальному здоровью", — добавил конгрессмен.

По данным телеканала CNN, более половины американских штатов уже запретили использование TikTok на государственных устройствах из соображений госбезопасности. Ряд штатов, помимо TikTok, запретил и другие приложения, связанные с Китаем, включая WeChat and AliPay. Ранее сенат США утвердил законопроект, запрещающий устанавливать TikTok на электронных устройствах федерального правительства. Представители социальной сети называли запрет TikTok в американских штатах необоснованным и политически мотивированным.

В 2020 году администрация Дональда Трампа предпринимала попытку запрета в США китайских социальных платформ TikTok и WeChat с целью защиты личных данных американцев. КНР и сами компании отрицали обвинения в неправомерном использовании данных пользователей. После того, как запрет был оспорен в суде, администрация Байдена не стала продолжать борьбу за реализацию инициативы предшественников.