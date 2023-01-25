ВАШИНГТОН, 25 янв — ПРАЙМ. Европейские власти планируют начать антимонопольное расследование в отношении американской корпорации Microsoft о злоупотреблении положением на рынке из-за сервиса видеозвонков и обмена сообщениями Teams, сообщает журнал Politico со ссылкой на источники. Fitch отозвало рейтинги Microsoft

“Антимонопольные органы Евросоюза планируют открыть антимонопольное расследование против Microsoft из-за сервиса видеозвонков и обмена сообщениями Teams”, — говорится в публикации.

Отмечается, что власти подозревают Microsoft в использовании несправедливых преимуществ для продвижения Teams вместе с широко распространенным пакетом приложений Office.

По данным собеседников издания, Европейская комиссия намерена быстро начать расследование и уже готовит официальное заявление с претензиями о нарушении конкуренции к американской компании.

Американская компания Microsoft была основана в 1975 году Биллом Гейтсом и Полом Алленом. Штаб-квартира находится в Редмонде, штат Вашингтон. Компания специализируется на разработке программного обеспечения, в частности, Microsoft является разработчиком операционной системы Windows.