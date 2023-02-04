МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Правительство Украины в одностороннем порядке разорвало соглашение с правительством России о сотрудничестве в сфере исследования и использования космического пространства в мирных целях, сообщил представитель украинского кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук. Эксперт объяснил влияние отказа от титана из России на космическую отрасль

"Прекращено действие соглашения между правительством Украины и правительством РФ о сотрудничестве в сфере исследования и использования космического пространства в мирных целях", — написал он в своем Telegram-канале.

Мельничук уточнил, что страны подписали соглашение было 27 августа 1996 года. По его словам, правительство Украины в одностороннем порядке прекратило действие протокола между правительством Украины и РФ о внесении изменений в соглашение между странами о сотрудничестве в сфере исследования и использования космического пространства в мирных целях, которое было заключено в ноябре 2010 года.

В январе Украина вышла из соглашения с Россией о воздушном сообщении и сотрудничестве в сфере воздушного транспорта.