Украина разорвала соглашение с Россией об исследовании космоса
Украина разорвала соглашение с Россией о сотрудничестве в сфере исследования космоса
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МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Правительство Украины в одностороннем порядке разорвало соглашение с правительством России о сотрудничестве в сфере исследования и использования космического пространства в мирных целях, сообщил представитель украинского кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук.
"Прекращено действие соглашения между правительством Украины и правительством РФ о сотрудничестве в сфере исследования и использования космического пространства в мирных целях", — написал он в своем Telegram-канале.
Мельничук уточнил, что страны подписали соглашение было 27 августа 1996 года. По его словам, правительство Украины в одностороннем порядке прекратило действие протокола между правительством Украины и РФ о внесении изменений в соглашение между странами о сотрудничестве в сфере исследования и использования космического пространства в мирных целях, которое было заключено в ноябре 2010 года.
В январе Украина вышла из соглашения с Россией о воздушном сообщении и сотрудничестве в сфере воздушного транспорта.