МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Отрасль беспилотных авиационных систем (БАС) в России сегодня нуждается в таких аэронавигационных технологиях, как системы радионавигации, радиолокации, метеорологии и другие, по некоторым из них на рынке наблюдается дефицит, рассказал РИА Новости гендиректор НИЦ "Аэроскрипт" (компания-участник рынка НТИ Аэронет) Алексей Хрипунов. В России призвали упростить регулирование использования коммерческих БПЛА

"Отрасль беспилотных авиационных систем (БАС) сегодня нуждается в таких аэронавигационных технологиях, как системы радионавигации, радиолокации и метеорологии. По ряду из них на рынке наблюдается дефицит", — сказал Хрипунов.

По его словам, спрос на беспилотные операции с помощью дронов в России растет. Поэтому в ближайшие годы для отрасли беспилотных авиационных систем на российском рынке будут востребованы все базовые аэронавигационные технологии, позволяющие беспилотникам летать, и "некоторые из них сегодня уже в дефиците".

"Аэронавигационные технологии используются для организации воздушного движения, в том числе БАС. Они являются надстройкой над IT и включают радиосвязь, радиолокацию, радионавигацию, данные, метеорологию в некоторой степени, автоматизацию (софт, алгоритмы) и математику поверх всего этого. Кроме этого, аэронавигационные технологии — это авионика, наземная инфраструктура, данные, средства автоматизации, программное обеспечение", — рассказал эксперт.

Также Хрипунов отметил, что крайне востребованы и технологии для интеграции дронов в единое воздушное пространство, среди которых IT-решения, продукты и аппаратура в области информационной безопасности.

"Также отрасли беспилотников для развития требуется электроника, печатные платы, SMD-монтаж, измерительная техника, языки программирования, библиотеки, операционные системы, серверные платформы и многое другое. К этому можно добавить неисчислимые средства автоматизации разработки", — подчеркнул Хрипунов.