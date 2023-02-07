МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. ЕС может ужесточить правила модерации контента в социальной сети Twitter в рамках закона о цифровых услугах, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники. Маск назвал штатную численность работников Twitter

"Ожидается, что Twitter Inc. Илона Маска попадет под действие более строгих правил Европейского союза по модерации контента, несмотря на сомнения в том, что платформа достаточно велика, чтобы соответствовать требованиям", — говорится в сообщении агентства.

Как отмечает агентство, Twitter может не попасть под определение "очень крупной онлайн-платформы", так как для этого число пользователей сети в Европейском союзе должно достигать 45 миллионов. В случае, если Twitter попадет под это определение, соцсети придется отчитываться о мерах борьбы с "вредоносным контентом".

Согласно информации агентства, Европейская комиссия может настоять на изменении алгоритмов социальной сети.

Ранее газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон в ходе видеовстречи с американским предпринимателем Илоном Маском предупредил, что если Twitter не будет придерживаться действующих в ЕС правил, то платформа "рискует нарушить" новый закон ЕС о цифровых услугах, который устанавливает стандарт того, как технологические компании должны модерировать контент. Отмечалось, что при нарушении соцсетью закона, она столкнется с запретом на территории ЕС или штрафом в размере до 6% от глобального оборота.

В конце октября 2022 года Маск окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по приобретению Twitter. Он обещал либерализовать редакционную политику социальной сети, которую много критиковали за жесткое цензурирование, и создать совет модерации контента, а пока совет не заработает — не принимать глобальных решений о редакционной политике и восстановлении заблокированных аккаунтов. Маск также предупреждал, что социальная сеть "будет делать много глупостей" в ближайшее время. В компании намереваются "сохранять то, что работает, и изменять то, что не работает".

Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании — социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния.