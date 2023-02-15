МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин согласился с предложением Минцифры о разработке до мая указа, который регламентирует использование "цифрового паспорта" в России, отметив, что такие сервисы сегодня в высшей степени востребованы. Путин поручил разобраться с ошибочной налоговой задолженностью

В ходе совещания президента с правительством глава Минцифры РФ Максут Шадаев, в частности, рассказал главе государства о развитии цифровых сервисов, благодаря которым, в частности, можно получить цифровые права, цифровые полисы ОМС и карты болельщика. По словам Шадаева, министерство также разрабатывает технологию, которая позволит в ряде случаев использовать смартфон вместо паспорта, и попросил дать поручение до 1 мая разработать указ, который это регламентирует и легализует.

"Пожалуйста, чем быстрее, тем лучше. Совсем недавно, в ходе одного из мероприятий разговаривал с девушкой, которая обратила внимание на сложности для людей с инвалидностью, для пенсионеров, для детей оформлять сами карты болельщика… Поэтому, конечно, вот такие сервисы они в высшей степени востребованы. И нужно просто ускорить их внедрение", — сказал Путин.