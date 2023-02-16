МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Руководство мессенджера WhatsApp увидело в проекте Павла Дурова, Telegram, реального конкурента с более быстрым и удобным функционалом и теперь принялось догонять его, перенимая ноу-хау, поделился мнением с РИА Новости директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков. В Telegram появился новый способ мошенничества

"WhatsApp в последнее время активно повторяет весь тот функционал, в том числе и по безопасности, который есть у Telegram… Руководство мессенджера наконец-то увидело реального конкурента: стало делать все, чтобы пользователи не стали переходить на новую платформу с более быстрым и удобным функционалом", — полагает эксперт.

Так, Зыков считает, что если говорить о возможных будущих нововведениях WhatsApp, то стоит просто сравнить их с Telegram. "Если у первого каких-то функций нет в данный момент, то они точно появятся в ближайшее время. Постепенно WhatsApp будет пытаться внедрять весь тот же функционал себе в мессенджер", — говорит он.

"Если посмотреть с исторической точки зрения, то когда Дуров объявил о создании Telegram, это вызвало бурную реакцию — всплеск эмоций у тогда еще главы WhatsApp Яна Кума. Он сказал, что Дуров ничего сам не создает, только копирует, и вот буквально на днях WhatsApp обвинили Telegram в том, что у них проблемы с безопасностью", — рассказал Зыков.

Данные российских мобильных операторов, опубликованные в конце января, свидетельствуют, что Telegram обогнал WhatsApp по объему трафика в России, однако при этом WhatsApp все еще остается на первом месте по числу пользователей.

WhatsApp — принадлежащее компании Meta* приложение, с помощью которого можно отправлять и получать сообщения, звонки, фотографии, видео, документы и голосовые сообщения.

* деятельность Meta запрещена в России как экстремистская