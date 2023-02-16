МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Компания Apple перенесла представление гарнитуры смешанной реальности на июнь этого года, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Эксперт назвал важное преимущество новых смартфонов Samsung перед Apple

"Производитель iPhone намерен представить гарнитуру смешанной реальности на ежегодной Всемирной конференции разработчиков (проходит в июне – ред.)", — пишет агентство.

Отмечается, что дебют гарнитуры ожидается уже давно, Apple работает над технологией с 2015 года. Изначально компания планировала представить продукт в июне прошлого года, затем перенесла объявление на январь, еще позднее – на апрель. Ситуация может поменяться, однако Apple намерена представить устройство до конца 2023 года.

По словам источников Блумберг, компания приняла решение о сдвиге сроков презентации на июнь в начале февраля, после того, как тестирование продукта показало необходимость в доработке.

Гарнитура смешанной реальности будет работать на новой операционной системе, ее интерфейс будет идентичен экрану iPhone, также пользователи будут иметь доступ в App Store. Устройство позволит проводить онлайн-конференции с реалистичными аватарами, а также "погружаться" в видео. Ожидается, что стоимость гарнитуры смешанной реальности составит около 3 тысяч долларов.

Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, "умных" часов и программного обеспечения.