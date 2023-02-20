ПЕКИН, 20 фев — ПРАЙМ. Китайская международная выставка индустрии больших данных пройдет с 26 по 28 мая в Гуйяне, расположенном в юго-западной провинции Гуйчжоу, сообщили представители провинциальных властей в понедельник на пресс-конференции в Пекине. Россия и Китай возобновили соглашение о безвизовых групповых турпоездках

Как отметил мэр Гуйяна Ма Нинюй, тема выставки этого года обозначена как "интеграция цифрового и реального, открывающая дверь в будущее".

В этом году ЭКСПО будет проходить в очном формате на территории шести павильонов, в рамках выставки пройдут экспертные форумы, будут представлены новейшие технологии и продукты в области больших данных, состоятся встречи инвесторов и бизнесменов.

Китайское международное ЭКСПО индустрии больших данных проводится в Гуйяне с 2015 года.