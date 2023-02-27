МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Злоумышленники в 2022 году опубликовали 168 значимых баз данных российских компаний, всего в сеть было выложено более 2 миллиардов записей, лидерами по объему утекшей информации стали ритейлеры и сервисы доставки, говорится в исследовании "Лаборатории Касперского", результаты которого есть у РИА Новости. Kaspersky сообщил о резком росте объема фишинга с ресурсами Google

"По данным отчета "Лаборатории Касперского" "О значимых утечках данных в России", в 2022 году зафиксировано 168 случаев публикаций значимых баз данных российских компаний. Всего было опубликовано более 2 миллиардов записей. Это почти 300 миллионов пользовательских данных, из которых 16% — около 48 миллионов строк — содержали пароли… Большая часть пользовательских данных (64%) были скомпрометированы в результате атак на крупный бизнес. Лидеры по объему утекшей информации, заявленной в сообщениях на специализированных площадках, — сферы доставки (34%) и ритейла (14%)", — говорится в сообщении.

Значимая утечка — утечка данных, в результате которой было скомпрометировано более 5000 строк пользовательских данных, или получившая резонанс в СМИ.

Отмечается, что в топ-10 по количеству опубликованных пользовательских данных вошли по две утечки компаний из этих отраслей. "При этом чаще всего компрометация данных также происходила в организациях сферы ритейла — их доля составила 26% от общего числа компаний, которые столкнулись с этой проблемой в 2022 году", — отмечается в сообщении.

В компании также добавили, что в публичный доступ попадают данные как пользователей, так и сотрудников. Это может быть не только рабочая информация, такая как должность и электронный адрес, но и личная, в том числе номер мобильного телефона и финансовые сведения.

"Утечка данных может затронуть любую компанию. Мы ожидаем, что в 2023 году их количество может вырасти на 20%. При этом велика вероятность, что злоумышленники продолжат обращать внимание на сферу ритейла, которая исторически хранит колоссальные объемы информации", — отметил эксперт "Лаборатории Касперского" по кибербезопасности Игорь Фиц, слова которого приводятся в сообщении.