Downdetector: пользователи по всему миру сообщили о сбоях в работе Gmail
МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Пользователи по всему миру сообщали о сбоях в работе почтового сервиса Google Gmail, следует из данных портала Downdetector.
Отмечается, что сбои в понедельник начались около 15.40 по московскому времени. Наибольшее количество жалоб зафиксировано в США и Великобритании – 7,6 тысячи и 4 тысячи сообщений соответственно. Также сообщения поступают из Канады, Германии, Испании, Франции, Нидерландов, Италии, Швейцарии, Финляндии, Индии и Японии.
Пользователи чаще всего сталкивались с проблемами соединения с сервером, работой веб-сайта и получением писем.
Кроме того, поступают жалобы и на работу самого поисковика Google. По США зафиксировано чуть более тысячи сообщений о неполадках, также фиксируются сбои в ряде европейских стран.
Google входит в холдинговую компанию Alphabet, которая также включает в себя Android и Youtube, Google Life Sciences, Calico, Sidewalk Labs, Nest, Google Ventures, Google Capital и Google X.
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20230227/839922057.html