МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Пользователи по всему миру сообщали о сбоях в работе почтового сервиса Google Gmail, следует из данных портала Downdetector. Регулятор свел сбой в системе оповещения пилотов США к человеческой ошибке

Отмечается, что сбои в понедельник начались около 15.40 по московскому времени. Наибольшее количество жалоб зафиксировано в США и Великобритании – 7,6 тысячи и 4 тысячи сообщений соответственно. Также сообщения поступают из Канады, Германии, Испании, Франции, Нидерландов, Италии, Швейцарии, Финляндии, Индии и Японии.

Пользователи чаще всего сталкивались с проблемами соединения с сервером, работой веб-сайта и получением писем.

Кроме того, поступают жалобы и на работу самого поисковика Google. По США зафиксировано чуть более тысячи сообщений о неполадках, также фиксируются сбои в ряде европейских стран.

Google входит в холдинговую компанию Alphabet, которая также включает в себя Android и Youtube, Google Life Sciences, Calico, Sidewalk Labs, Nest, Google Ventures, Google Capital и Google X.