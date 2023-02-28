МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Пользователей предупредили о сбоях в работе приложения "Яндекс Еды", идет работа над решением проблемы, сообщил корреспондент РИА Новости. Пользователи пожаловались на сбой в работе "Яндекс Музыки"

Ранее на проблемы с доступом жаловались клиенты сервиса "Яндекс Музыка".

"Возможны сбои в работе сервиса. Мы делаем все, чтобы это исправить", — говорится в плашке в приложении "Яндекс Еды".

Пресс-служба "Яндекса" позднее подтвердила данную информацию.