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2023-02-28T14:22:05+03:00
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2023
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20230228/839932997.html
Пользователей предупредили о возможных сбоях в "Яндекс Еде"
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Пользователей предупредили о сбоях в работе приложения "Яндекс Еды", идет работа над решением проблемы, сообщил корреспондент РИА Новости. Ранее на проблемы с доступом жаловались... ПРАЙМ, 28.02.2023
технологии, новости, сбои, сервис, яндекс еда
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Пользователей предупредили о сбоях в работе приложения "Яндекс Еды", идет работа над решением проблемы, сообщил корреспондент РИА Новости.
Ранее на проблемы с доступом жаловались клиенты сервиса "Яндекс Музыка".
"Возможны сбои в работе сервиса. Мы делаем все, чтобы это исправить", — говорится в плашке в приложении "Яндекс Еды".
Пресс-служба "Яндекса" позднее подтвердила данную информацию.