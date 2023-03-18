Сервис обмена сообщениями "ВКонтакте" заработал в обычном режиме
VK: сервис обмена сообщениями "ВКонтакте" работает в обычном режиме после сбоев
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МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Сервис обмена сообщениями "ВКонтакте", в котором возникали затруднения у некоторых пользователей, начал работать в обычном режиме, сообщили РИА Новости в соцсети.
"Сообщения "ВКонтакте", с отправкой которых некоторые пользователи могли испытывать затруднения утром, работают в обычном режиме", — сказано в сообщении компании.
Ранее в субботу пользователи "ВКонтакте" в России и Белоруссии жаловались на сбои в работе соцсети, об этом свидетельствуют данные детектора сбоев Downradar. По состоянию на 10.25 мск было зафиксировано 2223 жалобы.