МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Сервис обмена сообщениями "ВКонтакте", в котором возникали затруднения у некоторых пользователей, начал работать в обычном режиме, сообщили РИА Новости в соцсети. Путин подписал закон о передаваемых правоохранительным органам данных

"Сообщения "ВКонтакте", с отправкой которых некоторые пользователи могли испытывать затруднения утром, работают в обычном режиме", — сказано в сообщении компании.

Ранее в субботу пользователи "ВКонтакте" в России и Белоруссии жаловались на сбои в работе соцсети, об этом свидетельствуют данные детектора сбоев Downradar. По состоянию на 10.25 мск было зафиксировано 2223 жалобы.