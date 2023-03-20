МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Совету Федерации не давали рекомендаций избавиться от iPhone, рассказал РИА Новости первый замглавы международного комитета верхней палаты парламента Владимир Джабаров. Раскрыто, насколько безопасно использовать чат-боты

Ранее газета "Коммерсант" писала, сославшись на неназванные источники, что сотрудникам администрации президента России рекомендовали прекратить использовать смартфоны Apple к 1 апреля. В статье добавлялось, что аналогичные рекомендации скоро получат региональные чиновники.

Джабаров ответил на соответствующий вопрос агентства, что в данный момент в Совфед подобных требований не поступало.

"Надо будет — откажусь", — добавил сенатор.

По его словам, существует множество моделей устройств от других производителей.

Джабаров также отметил, что сенаторы сдают телефоны на время важных совещаний.