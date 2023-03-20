В Совфеде ответили на вопрос, избавятся ли они от iPhone
Джабаров: сенаторам не поступала рекомендация отказаться от iPhone до 1 апреля
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МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Совету Федерации не давали рекомендаций избавиться от iPhone, рассказал РИА Новости первый замглавы международного комитета верхней палаты парламента Владимир Джабаров.
Ранее газета "Коммерсант" писала, сославшись на неназванные источники, что сотрудникам администрации президента России рекомендовали прекратить использовать смартфоны Apple к 1 апреля. В статье добавлялось, что аналогичные рекомендации скоро получат региональные чиновники.
Джабаров ответил на соответствующий вопрос агентства, что в данный момент в Совфед подобных требований не поступало.
"Надо будет — откажусь", — добавил сенатор.
По его словам, существует множество моделей устройств от других производителей.
Джабаров также отметил, что сенаторы сдают телефоны на время важных совещаний.