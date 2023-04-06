МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Компания Meta* выпустила программу Segment Anything Model, которая умеет определять объекты на изображении и "вырезать" их при необходимости, следует из блога на сайте компании. "Сбер" представил нейросеть, способную преобразовывать текст в изображение

"Сегодня мы стремимся демократизировать процесс сегментации, представляя проект Segment Anything: новую задачу, базу данных и модель для сегментации изображений…, чтобы обеспечить широкий спектр приложений и стимулировать дальнейшие исследования в области базисных моделей для компьютерного зрения", — сообщается в блоге. Компания добавляет, что база данных будет предоставлена для исследовательских целей, а сама модель — находиться в свободном доступе.

Segment Anything Model, или SAM, способна моментально идентифицировать отдельные объекты на изображении и отделять их от общей картины, обучаясь через созданную Meta* базу данных SA-1B. По заявлению компании, благодаря возможности обучения модель умеет распознавать даже такие объекты, с которыми прежде не встречалась.

В демо-версии модели, доступной на сайте компании, пользователь может выбрать предложенное или загрузить собственное изображение, после чего использовать возможности программы для распознавания отдельных объектов, их выделения и "вырезания" из общей картины.

Meta* заявляет, что в будущем модель может быть применена в широком спектре разработок, в частности в сфере искусственного интеллекта.

Компания Facebook* в 2021 году объявила о переименовании в Meta*. Ее создатель Марк Цукерберг заявил, что новый бренд делает акцент на метавселенной, где человек откажется от экранов и будет испытывать эффект присутствия в виртуальной реальности.

*деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская