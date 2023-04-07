МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Технологический гигант Alibaba ищет компании для тестирования своего чат-бота с искусственным интеллектом "Тонги Цяньвэнь" (Tongyi Qianwen). Об этом сообщило в пятницу деловое издание STAR Market Daily. Таким образом Alibaba пытается повторить грандиозный успех ChatGPT. В Италии ограничили работу чат-бота ChatGPT с искусственным интеллектом

Alibaba открыла для компаний регистрацию для проведения тестирования соответствующего приложения, как сообщает STAR Market без уточнения деталей.

Источник подтвердил Reuters, что приложение представляет собой большую языковую модель (LLM), ориентированную на бизнес-пользователей.

Подразделение облачных вычислений Alibaba опубликовало тизер в пятницу, разместив в социальных сетях следующее сообщение: "Здравствуйте, меня зовут Тонги Цяньвэнь, это наша первая встреча, я буду рад обратной связи".

На официальном сайте приложения чат-бота есть только поля для ввода номеров телефонов и адресов электронной почты, чтобы запросить приглашение, но нет никаких конкретных подробностей о его использовании.

Подразделение Alibaba Cloud не ответило на запрос Reuters о комментарии по электронной почте.

Официальный запуск ожидается на мероприятии Alibaba Cloud во вторник. На мероприятии запланировано выступление Даниэля Чжана, генерального директора Alibaba Group, а также облачного подразделения компании.

В гонке чат-ботов с искусственным интеллектом, среди прочих, участвует и Baidu Inc. Ее приложение Ernie Bot пока доступно только тестирующим пользователям.