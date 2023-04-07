МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Многопользовательская онлайн-игра PlayerUnknown's Battlegrounds (PUBG) первой среди иностранных появилась в российском магазине приложений RuStore, сообщила компания VK, которая выступает одним из разработчиков маркетплейса. RuStore ведет переговоры с зарубежными сервисами о добавлении в магазин

Как убедился корреспондент РИА Новости, соответствующая игра находится в магазине приложений. В пресс-службе компании отметили, что эта игра стала первой из числа иностранных.

Как рассказал РИА Новости независимый эксперт в области видеоигр Владислав Николаенко, PUBG вышла в 2018 году в мобильной версии и стала достаточно "важной вехой в развитии мобильного гейминга". Так, после неё мобильные игры начали на новом уровне конкурировать с компьютерными. По его словам, игра была очень популярна среди российских геймеров из-за простых правил и высокой реиграбельности. В связи с чем её достаточно активно смотрели в социальных сетях.

Эксперт полагает, что сотрудничество с такими большими проектами поможет RuStore привлечь новую активную постоянную аудиторию. "Главное не забывать, чтобы магазин постоянно был живым, чтобы в нем удобно было работать разработчикам и одновременно ничего не мешало игрокам", — отметил он.

VK совместно с Минцифры РФ в конце мая прошлого года в ответ на отключение возможности оплачивать продукты российскими банковскими картами в Google Play и App Store запустили бета-версию отечественного магазина RuStore, которая работает на мобильных устройствах с операционной системой Android. В феврале 2023 года RuStore вышел из бета-тестирования, а также запустил личный кабинет на английском языке для иностранных разработчиков приложений.