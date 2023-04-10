МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ. Twitter вновь можно сделать удобной площадкой для доведения западной аудитории позиции России, заявил депутат Госдумы Антон Горелкин. Он считает, что нужно пересмотреть решение о блокировке в РФ этой соцсети. СМИ: часть исходного кода Twitter месяцами находилась в открытом доступе

Twitter сообщил в апреле 2022 года, что соцсеть не будет продвигать или рекомендовать страницы, которые связаны с российским руководством, как в ленте, так и в поиске. Владелец Twitter Илон Маск осень того же года окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по приобретению соцсети и пообещал либерализовать ее редакционную политику, которую критиковали за жесткую цензуру. С апреля 2023 года Twitter вновь выдает в поиске аккаунты российских государственных ведомств, в том числе страницы Кремля, МИД РФ и посольств России за рубежом.

"Илон Маск вернул доступ к аккаунтам российских госведомств… Многие из них пока не спешат возобновлять работу аккаунтов — тем более что Twitter в РФ официально заблокирован. Но я считаю, что самое время эту меру пересмотреть, учитывая новую политику нового руководства (соцсети — ред.)… Для наших госведомств Twitter снова может стать удобной площадкой, чтобы объяснять западной аудитории позицию России", — указал Горелкин в своем Telegram-канале.

Он полагает, что если Twitter нацелена на нейтралитет, нужно продолжать с ней работу в рамках российского законодательства.

Доступ к Twitter в России был ограничен по требованию Генпрокуратуры с 24 февраля 2022 года. В декабре того же года на фоне сообщений о дискуссии по поводу снятия блокировки с сети, в пресс-службе Роскомнадзора РИА Новости заявляли, что "оснований для разблокировки упомянутого ресурса нет".