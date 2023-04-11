МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Apple Inc устранила кратковременный сбой в работе своего музыкального приложения, сообщил во вторник утром производитель iPhone. Apple намерена разрешить в iOS 17 сторонние магазины приложений

Ранее пользователи жаловались на перебои в работе Apple Music и некоторых других сервисов компании.

Согласно данным сайта Downdetector, отслеживающего подобные сбои, на пике неполадок в работе потокового сервиса воспользоваться Apple Music не могли более 3300 пользователей. Еще около 2200 пользователей в США испытывали проблемы с App Store.

Судя по информационной странице Apple, проблемы в работе Apple Music, Apple Music Radio, Apple News и iTunes Match были "устранены".

Сайт Downdetector показывает, что количество пользователей, сталкивающихся с проблемами в работе сервисов поддержки Apple и App Store, сократилось.

В Apple пока не ответили на просьбу Reuters прокомментировать причины сбоя и сообщить, были ли затронуты другие сервисы, как указывает Downdetector.

Downdetector отслеживает сбои, сопоставляя отчеты о состоянии из нескольких источников, включая отчеты об ошибках, присланные пользователями платформы. Неполадки могли затронуть большее число пользователей, чем считают в компании.