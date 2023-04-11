МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Сбои в работе единой информационной системы таможенных органов, возникшие вследствие кибератаки на IT-ресурсы Федеральной таможенной службы (ФТС) России, частично устранены, восстановительные работы продолжаются, сообщает служба в своем телеграм-канале. Хакеры в России покупают рекламу, чтобы "зацепить" жертв в поисковиках

"Из-за кибератаки на IT-ресурсы ФТС России, начавшейся 10 апреля, по-прежнему наблюдаются сбои в функционировании единой информационной системы таможенных органов. Специалисты ФТС России и других ведомств в круглосуточном режиме занимаются восстановлением работоспособности системы: частично она уже восстановлена", — говорится в сообщении.

Уточняется, что в пунктах пропуска инспекторы проводят таможенные операции с использованием бумажных носителей. Сбои в работе информсистемы не повлияли на пересечение гражданами границы, уверяют в ФТС.

"Мы незамедлительно проинформируем о восстановлении работоспособности в полном объеме", — добавляют там.