МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Некоторые иностранные производители, которые официально поставляют в Россию смартфоны, предустанавливают на них RuStore, рассказали РИА Новости в пресс-службе Минцифры. Россиянам объяснили, как и почему смартфон узнает возраст владельца

"Ряд иностранных производителей смартфонов, которые официально поставляют устройства в Россию, предустанавливают на них RuStore", — сказали в министерстве.

Ранее газета "Коммерсант" со ссылкой на источник среди разработчиков софта сообщила, что китайские производители смартфонов Xiaomi, Vivo, Realme, Infinix и Itel начали предустанавливать RuStore на устройства. Сами бренды не дают магазину приложений доступ к системным настройкам Android, поскольку это запрещено лицензией Google. При первом включении пользователь должен самостоятельно разрешить RuStore доступ к этим функциям.

Отечественный магазин приложений RuStore с 1 января 2023 года стал обязательным для предустановки на продаваемые в России электронные устройства. Кабмин РФ отмечал, что предустановка единого магазина приложений будет осуществляться вместо программы для доступа к социально значимым информационным ресурсам APP List. Причина замены в том, что функционал RuStore дублирует и расширяет возможности APP List.

Корреспондент РИА Новости в конце марта убедился, что RuStore не появился на вышедшем в 2023 году смартфоне Samsung S23, а также на более старых смартфонах Honor, Xiaomi и Poco, продаваемых в российских магазинах.