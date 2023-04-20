МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Чистая прибыль российской "дочки" социальной сети TikTok в России за 2022 год выросла почти в 10 раз, до 530,3 миллиона рублей, говорится в отчете компании, размещенном в базе ФНС России. В России рухнул мобильный трафик TikTok

Выручка за год упала на 29%, до 2,36 миллиарда рублей.

В начале весны 2022 года президент России Владимир Путин подписал закон о введении административной ответственности за распространение фейков о действиях Вооруженных сил РФ и призывы к введению санкций в отношении России. После этого китайская социальная сеть TikTok заявила, что прекратит из-за этого закона распространение нового контента в РФ и прямые эфиры (стримы).

В марте 2022 года "Мегафон" сообщил РИА Новости, что объём мобильного трафика социальной сети TikTok в России с марта 2022 года по март 2023 года упал в два раза.