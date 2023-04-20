МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Американская компания Meta* собирается сократить более 10% сотрудников в Великобритании и отказаться от нового центра Instagram* в Лондоне, сообщает газета Financial Times со ссылкой на внутренний документ компании. Опрос: большинство американцев обеспокоены массовыми увольнениями в стране

"Meta* планирует сократить более 10% своих сотрудников в Великобритании и отказаться от нового центра Instagram* в Лондоне, поскольку группа социальных сетей отступает от британской столицы в рамках своих последних усилий по реструктуризации", — пишет газета.

Уточняется, что по меньшей мере 687 рабочих мест будет сокращено в Лондоне, и еще больше сотрудников в Великобритании в целом может быть уволено. Отмечается, что в Великобритании у компании насчитывается около 5 тысяч сотрудников. При этом наибольшие сокращения коснутся команды Instagram* в Лондоне, где будет сокращено 250 рабочих мест, хотя остальным будет предоставлен шанс переехать в Нью-Йорк.

Согласно внутренней служебной записке, сокращения в Великобритании также затронут около 55 рабочих мест в WhatsApp и Facebook* и около 60 рабочих мест в лаборатории Reality Labs, занимающейся созданием метавселенной, и в группах искусственного интеллекта. Другие затронутые области включают в себя монетизацию и рекламу, а также специалистов по анализу данных, дизайнеров и исследователей пользовательского опыта.

Акции Meta* к 21.40 мск дешевеют на 0,53%.

В ноябре 2022 года компания сообщила, что уволит более 11 тысяч сотрудников (13% штата) из-за низких доходов. А в начале февраля нынешнего года агентство Блумберг писало, что Meta* просит многих менеджеров и директоров перейти на индивидуальную работу или покинуть компанию, поскольку она пытается увеличить свою эффективность. Позже, в апреле, компания заявила, что собирается сократить примерно 10 тысяч сотрудников.

*WhatsApp — принадлежащее компании Meta* приложение, с помощью которого можно отправлять и получать сообщения, звонки, фотографии, видео, документы и голосовые сообщения

*деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская