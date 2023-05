МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Процесс внедрения нейросетей в производственные процессы беспокоит россиян, они боятся потерять работу, но история промышленной революции показывает, что без работы они не останутся, заявил РИА Новости разработчик Центра искусственного интеллекта СКБ "Контур" Антон Рогозин. Эксперт рассказал, как выявляют биржевых манипуляторов с помощью ИИ

"Наибольшее беспокойство у россиян, по моему мнению, вызывает риск потери работы из-за внедрения нейросетей в производственные процессы. Однако исторический опыт промышленной революции показывает, что люди, которые ранее занимались ручным трудом и были заменены станками, смогли переквалифицироваться и пойти работать на завод. Благодаря этому они остались на плаву и могли прокормить свои семьи. Это цикличный процесс", — сказал он.

Рогозин полагает, нейросети не смогут заменить специалистов физического труда — сантехников, плотников, строителей и других, однако они вполне смогут взять на себя частично или полностью обязанности тех, кто работает с текстом — GPT-подобные технологии могут заниматься поиском смысла в тексте по запросу, проверкой ошибок в тексте, поиском информации по базе знаний.

"Согласно проведенному исследованию GPTs are GPTs: An Early Look at the Labor Market Impact Potential of Large Language Models, использование GPT сократит выполнение работы (оцениваемой по должностной инструкции) на 50 и более процентов для 49% видов работ. Если текущий тренд продолжится, можно ожидать постепенного увеличения доли работ, связанных с текстами, которые могут отойти на обработку нейросетям", — отметил разработчик. Россиянам рассказали, как распознать фото людей, созданные нейросетью

Рогозин привел в пример результаты исследования Массачусетского технологического института США, в котором ученые сравнивали между собой группы сотрудников, которые используют и не используют нейросети в работе. Выяснилось, что применение ChatGPT в трудовой деятельности повышает как скорость работы, так и удовлетворенность ею.

"Иными словами, эксперименты с новыми технологиями могут привести к повышению производительности труда. И россиянам вполне по силам не отвергать новые технологии, а использовать их на практике, чтобы оставаться конкурентоспособным на рынке и удовлетворенными результатами своего труда", — резюмировал эксперт.