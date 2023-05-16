МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. Telegram подтвердил наличие уязвимости, которая позволяет получить через него доступ к камере и микрофону устройств Apple Mac, на которых установлен мессенджер, следует из сообщения Telegram в соцсети Twitter. ЦРУ пытается вербовать россиян через Telegram, пишет Washington Post

Один из пользователей Twitter в понедельник написал об уязвимости Telegram, которая может предоставить доступ к микрофону и камере устройства. Пользователь также указал, что проблема была выявлена инженером Google в феврале, однако до сих пор не была устранена.

"Только если: у вас есть вредоносное ПО с root-доступом к вашему Mac; вы используете Telegram для macOS, загруженный из App Store", — пишет аккаунт мессенджера в соцсети в ответ одному из пользователей.

Отмечается, что проблема не затрагивает пользователей, которые скачали приложение Telegram с официального сайта мессенджера. Кроме того, уточняется, что исправление для приложения из App Store находится на рассмотрении.

Telegram — мессенджер, позволяющий обмениваться сообщениями и медиафайлами многих форматов. Проект создан в 2013 году Павлом Дуровым, основателем соцсети "ВКонтакте".