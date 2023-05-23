МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Минцифры России внесло предложение перенести запуск Единой системы предоставления государственных и муниципальных услуг (ФГИС ПГС) на платформе "Гостех" на один год, следует из проекта постановления правительства страны. В Минцифры назвали число уязвимостей на "Госуслугах"

"В абзаце первом пункта 2 постановления правительства Российской Федерации от 28 июня 2022 года № 1152 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в части создания, эксплуатации и развития федеральной государственной информационной системы "Единая система предоставления государственных и муниципальных услуг (сервисов)"…слова "1 июля 2023 года" заменить словами "1 июля 2024 года", — сказано в документе.

В пояснительнеой записке отмечается, что реализация проекта в текущем году невозможна, поскольку Минцифры только вносят его на межведомственное согласование.