МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Активность кибермошенников в России высокая, ЦБ и банки принимают меры, но ущерб остается значительным, это беспокоит, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. Россиян предупредили о мошеннической схеме с расшифровкой аудиозаписей

"Про мошенников очень правильный вопрос. К сожалению, активность кибермошенников остается высокой. Мы действительно применяем меры и банки применяют меры. Они разрабатывают достаточно продвинутые антифродовые решения. Тем не менее, ущерб остается достаточно высоким. Хотя доля успешных атак и операций сокращается. Но тем не менее, нас это продолжает беспокоить и это остается в фокусе внимания. Методы социальной инженерии широко используются", — сказала Набиуллина на пресс-конференции.

По ее словам, одним из решений может быть разработка законопроекта, согласно которому банк будет обязан возместить клиенту всю сумму операций, если он перевел деньги даже по просьбе самого клиента на мошеннический счет, если этот мошеннический в базе данных Банка России.

"И кроме того, мы предполагаем ввести двухдневный период охлаждения, когда банки не будут переводить деньги по операциям, по которым есть подозрение, есть признаки мошеннических, чтобы человек мог одуматься и отменить эту операцию", — отметила Набиуллина.