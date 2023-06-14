Медведев допустил уничтожение кабельной связи врагов на дне океана
Медведев: нет причин воздерживаться от уничтожения кабельной связи врагов на дне океана
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Соучастие коллективного Запада в подрыве "Северных потоков" доказано, поэтому у России нет причин воздерживаться от уничтожения кабельной связи врагов, которая проходит по дну океана, заявил замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Если исходить из доказанности соучастия западных стран в подрыве "Северных потоков", то у нас не осталось никаких, даже моральных ограничений воздерживаться от уничтожения кабельной связи наших врагов, проложенной по дну океана", — написал он в своем Telegram-канале.