МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Соучастие коллективного Запада в подрыве "Северных потоков" доказано, поэтому у России нет причин воздерживаться от уничтожения кабельной связи врагов, которая проходит по дну океана, заявил замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Медведев попросил дать координаты будущего завода Rheinmetall на Украине

"Если исходить из доказанности соучастия западных стран в подрыве "Северных потоков", то у нас не осталось никаких, даже моральных ограничений воздерживаться от уничтожения кабельной связи наших врагов, проложенной по дну океана", — написал он в своем Telegram-канале.