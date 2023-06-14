МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Евросоюз выделил китайской технологической компании Huawei 3,89 миллиона евро на исследования и разработку инноваций в рамках программы Horizon Europe, пишет газета Financial Times со ссылкой на свои данные. США разрешат азиатским производителям чипов работать в Китае, пишет WSJ

"Huawei участвует в 11 проектах в рамках флагманской программы исследований и инноваций Horizon Europe, получая до 14% финансирования на общую сумму 3,89 миллиона евро", — говорится в статье.

По данным газеты, Huawei предоставляет инфраструктурное оборудование и платформы искусственного интеллекта для исследовательских проектов, поддерживаемых ЕС. Среди них — проекты в области квантового зондирования и автономного вождения.

Один из проектов, как пишет газета, включает в себя исследования по созданию высоконадежной системы безопасности автомобилей с возможностью сетевого подключения и автономного вождения. Партнерами проекта также являются американский производитель микросхем Intel, японский поставщик автомобильных запчастей Denso и Stellantis. Huawei заявила, что с 2007 года участвовала в более чем 30 программах в рамках флагманской структуры ЕС по исследованиям и разработкам.

В 2020 году Еврокомиссия призывала страны Евросоюза принять меры по усилению безопасности сетей 5G, были опубликованы соответствующие рекомендации. Речь, в частности, идет о приобретении безопасного с точки зрения ЕС оборудования для 5G. Ранее сообщалось, что европейские страны опасаются закупать оборудование для 5G у Китая.

Huawei — один из крупнейших в мире производителей телекоммуникационного оборудования.