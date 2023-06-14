С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн — ПРАЙМ. В России 52% офисного программного обеспечения добывается пиратскими методами, сообщил РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме генеральный директор крупнейшего отечественного разработчика офисных решений "МойОфис" Павел Калякин. В России определили самые технологичные IT—компании

"Поскольку у нас нет на уровне государства общепризнанного вендора, который бы занимался анализом, аудитом, сравнением, мы делаем это сами. В нашем сегменте ПО по прошлому году 52% — уровень пиратства. По нашей оценке, на текущий момент все, что ниже крупного бизнеса, они все пиратят тотально", — сказал Калякин.

Сейчас, объяснил Калякин, ниша российского офисного софта, используемого как крупными госпредприятиями, так и коммерческими компаниями, составляет порядка 16%, все остальное ПО — иностранное. В среднем и малом бизнесе, по его словам, доля зарубежного офисного ПО приближается к 100%.

В то же время Калякин заявил, что, по его мнению, нет такого иностранного софта, который нельзя было заменить российским аналогом, но для таких разработок и тем более внедрения нужно время.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что правительство России рассматривает идею обязательных отчислений для организаций за использование зарубежного программного обеспечения до момента перехода на отечественные решения, средства могут пойти на грантовую поддержку российских разработчиков. Отмечен рост числа IT-компаний в России

В конце марта президент России Владимир Путин подписал указ, запрещающий госзаказчикам с 31 марта закупать иностранный софт для критической инфраструктуры без согласования с профильным ведомством, а с 2025 года использование иностранных программ на критической инфраструктуре будет полностью запрещено.

В конце августа кабмин утвердил правила использования софта на критической инфраструктуре. Сообщалось, что на значимых объектах критической информационной инфраструктуры может использоваться только программное обеспечение, включенное в реестр российского или евразийского ПО, а отдельные виды продуктов должны иметь сертификат, подтверждающий соответствие требованиям ФСБ и ФСТЭК России.

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