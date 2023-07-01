ПАРИЖ, 1 июл — ПРАЙМ. Многие пользователи Twitter на территории Франции жалуются на проблемы с доступом к платформе, следует из публикаций на французском языке в соцсетях и данных сайта DownDetector. Медведев предложил Макрону перейти на сторону Франции

"У кого были проблемы с Twitter? Связано ли это с текущими событиями?" — задал вопрос кандидат в Сенат Марк Гийон.

Такие новостные аккаунты СМИ как Mediavenir и Cerfia, которые работают только в Twitter, также указывают на сообщения о проблемах.

Специализирующийся на связанных с соцсетями проблемах DownDetector, также сообщил об очень сильном росте числа проблем с 12.00 (13.00 по московскому времени).

Кроме того, многие анонимные французские пользователи Twitter пишут о "диктатуре" и "цензуре", которые, по их мнению, ввело правительство из-за продолжающихся в стране беспорядков.

Ранее СМИ сообщили, что кабмин Франции в пятницу встретился с представителями цифровых платформ на фоне беспорядков.

По данным телеканала BFMTV, глава МВД Франции Жеральд Дарманен и министр-делегат по цифровизации и телекоммуникациям Жан-Ноэль Барро собираются "предупредить" такие платформы, как TikTok, Snapchat, Twitter "об их ответственности и попросить их о поддержке", в частности, для выявления пользователей соцсетей, участвующих в "совершении правонарушений".

Ранее в пятницу президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что власти страны будут устанавливать личности тех, кто призывает к протестам через соцсети.