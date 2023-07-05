МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Проблем с переходом беспилотных авиасистем российского производства на отечественное программное обеспечение, в случае введения таких требований, не возникнет, такое мнение РИА Новости высказал генеральный директор компании "Русдронопорт" (участник рынка НТИ Аэронет) Николай Ряшин. В России упростят процедуры организации полетов гражданских дронов

"Вообще не вижу проблем в переходе российских дронов на отечественное ПО, РФ славится своими программистами и во многих отраслях у нас большие заделы", — сказал Ряшин.

Другой вопрос, подчеркнул он, что большинство производителей дронов в России покупают и используют готовые полетные контроллеры и занимаются разработкой софта управления на базе открытых библиотек. "Чаще это ПО написано на стыке с открытыми SDK производителей полетных контроллеров, что в целом облегчает задачу разработки софта", — отметил он.

Пока лишь некоторые производители сами производят "мозги" дрона и занимаются разработкой прошивки чипов.

"Компаний в РФ, которые сами делают и полетный контроллер и пишут на него софт — единицы, это уже задача другого порядка и сложности. И все же, задача эта решаемая — в плане ПО, Россия очень продвинулась", — резюмировал Ряшин.