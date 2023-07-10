МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. "Ростех" перевел Все центры организации воздушного движения в России перешли на отечественные разработки, сообщила пресс-служба "Ростеха". В России начнут создавать композиционные материалы для трех отраслей

"Ростех завершил перевод центров Единой системы организации воздушного движения с иностранных средств автоматизации на отечественные. Последний центр в Ростове-на-Дону, использовавший в своей работе зарубежные решения, перешел на российские, разработанные компанией "Азимут". С их помощью теперь организуются полеты над всей территорией страны", — сказано в релизе.

Как отмечает госкорпорация, в состав ЕС ОРВД вошли 14 региональных центров, обслуживающих все российские авиационные маршруты и обеспечивающих безопасное использование воздушного пространства на площади свыше 26 миллионов квадратных километров.

По словам главы "Ростеха" Сергея Чемезова, российские оборудование и программное обеспечение превзошли западные аналоги и позволили исключить зависимость отечественных центров организации воздушного движения от импорта.

"Модульный принцип сводит к минимуму возможность распространения ошибок, при этом вероятность полного отказа систем сведена к нулю. Благодаря этому увеличена пропускная способность воздушного пространства, повышена безопасность полетов", — продолжил он.

Введенный в эксплуатацию в Ростове-на-Дону комплекс позволил оснастить более 70 рабочих мест диспетчерского и инженерно-технического персонала, а также обеспечил одновременное сопровождение до четырех тысяч воздушных судов. Оборудование и программное обеспечение полностью соответствуют международным стандартам безопасности и надежности.