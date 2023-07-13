МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Некоторые государства устроили России технологическую блокаду, стране нужны собственные компетенции в критических отраслях, заявил президент Владимир Путин. Глава государства в четверг выступил на Форуме будущих технологий. Путин отметил своевременное повышение уровня суверенитета российских банков

"Посчитал важным рассказать о том, как мы строим нашу работу на государственном уровне, как мы выстраиваем международное научное и технологическое сотрудничество в условиях фактической блокады, объявленной России властями и правящими элитами, скорее всего, правящими элитами некоторых стран", — сказал Путин.

По его словам, оппоненты России рассчитывали, что страна сдастся.

"Россия будет идти только вперед, причем своим собственным путем, не изолируясь ни от кого", — подчеркнул глава государства.

На этом фоне Путин отметил, что России необходимы собственные компетенции в критически важных для развития страны отраслях, в том числе отечественное оборудование, программное обеспечение, элементная база, кадры. Кроме того, указал он, Москва будет расширять взаимовыгодные научные альянсы с партнерами.

Президент добавил, что Россия извлекла уроки из технологической блокады. По его словам, страна импортировала многие критически важные продукты. При этом, подчеркнул российский лидер, зависимость от иностранных технологий представляет собой угрозу суверенитету и нацбезопасности России.

"В какой-то момент перед нами просто плотно затворили дверь и повесили вывеску "закрыто". Мы извлекли уроки, сделали необходимые выводы", — подытожил Путин.