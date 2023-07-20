МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Министерство спорта России запретило своим сотрудникам пользоваться iPhone с 1 августа, рассказал РИА Новости источник в ведомстве. ЦИК России запретит сотрудникам пользоваться iPhone и iPad

"С 1 августа всем сотрудникам необходимо перейти с айфонов на другие телефоны", — сказал собеседник агентства.

Ранее замглавы комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа призвал запретить использование средств связи из недружественных стран.