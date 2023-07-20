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2023-07-20T08:50:43+03:00
2023-07-20T08:50:43+03:00
2023
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20230720/841133997.html
Сотрудникам Минспорта запретят пользоваться iPhone, заявил источник
Технологии
Новости
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Министерство спорта России запретило своим сотрудникам пользоваться iPhone с 1 августа, рассказал РИА Новости источник в ведомстве. "С 1 августа всем сотрудникам необходимо... ПРАЙМ, 20.07.2023
технологии, новости, минспорта, iphone, запрет
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Министерство спорта России запретило своим сотрудникам пользоваться iPhone с 1 августа, рассказал РИА Новости источник в ведомстве.
"С 1 августа всем сотрудникам необходимо перейти с айфонов на другие телефоны", — сказал собеседник агентства.
Ранее замглавы комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа призвал запретить использование средств связи из недружественных стран.