МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Yota присоединилась к меморандуму операторов связи и Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России о противодействии спам-звонкам — теперь абоненты оператора могут сообщать о нежелательных звонках и сообщениях, говорится в сообщении регулятора. Рост цен на топливо в России временный, заявила ФАС

"Yota присоединилась к меморандуму операторов связи и ФАС о противодействии спам-звонкам. Это поможет защитить абонентов от нежелательных вызовов и смс-сообщений. Чтобы сообщить о нежелательных звонках, абонентам Yota нужно будет заполнить форму на сайте ФАС России или своего оператора", — следует из сообщения.

Уточняется, что абоненты Yota могут уведомить оператора о спаме, переслав сообщение спам-рассылки на специальный номер горячей линии. Нежелательную рекламу заблокируют не позже, чем через 72 часа.

Операторы "большой четвертки" и ФАС в июне 2021 года подписали меморандум по противодействию звонкам абонентам, совершенных с нарушением требований законодательства. Отмечалось, что он призван защищать интересы пользователей услуг связи от нежелательных звонков. Для защиты абонентов операторы разработали специальные технические решения и алгоритмы, блокирующие поступление спам-звонков.

Позже в рамках меморандума ФАС и операторов запустили сервис обращений граждан, который позволяет оперативно блокировать нежелательную рекламу, поступающую абонентам без их согласия.