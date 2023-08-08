МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. "Яндекс" представил две умные телевизионные станции — "ТВ Станцию" и "ТВ Станцию Про", которые объединяют технологии телевизоров и умных колонок, предзаказ на них уже открыт, сообщили представители компании. "Яндекс" запустил определитель номеров для звонков в WhatsApp* и Viber

Как рассказал журналистам руководитель разработки и производства умных устройств "Яндекса" Андрей Холодный, в "ТВ Станции" компании удалось сделать "абсолютно черный цвет и не сделать при этом ее баснословно дорогой", а также мощный и объемный звук без дополнительного оборудования. Во флагманской же "ТВ Станции Про" будет антибликовый экран с QLED-матрицей, а также супертонкий корпус — всего 3,7 сантиметра.

Он добавил, что устройства собираются на "том же заводе, где собирается предыдущий телевизор", уточнив при этом, что завод российский, но не привел подробности, какой именно.

Обе модели имеют разрешение Ultra-HD (4К) и работают на операционной системе "Яндекс ТВ", технология HDR помогает сделать изображение максимально реалистичным, а MEMC увеличивает частоту кадров и усиливает впечатление от динамических сцен. При этом, как отметила руководитель группы продуктового направления умного телевизора Марьяна Гланштейн, "ТВ Станция" будет "умнеть" вместе с "Алисой", получая все обновления умного помощника в будущем автоматически.

"ТВ Станция" доступна с диагоналями 43 и 50 дюймов, "ТВ Станция Про" — с диагоналями 55 и 65 дюймов. Предзаказ на обе модели уже стартовал с 8 августа. "ТВ Станция" с диагональю 43 дюйма стоит 44 990 рублей, с диагональю 50 дюймов — 49 990 рублей. Стоимость "ТВ Станции Про" с диагональю 55 и 65 дюймов — 74 990 и 99 990 рублей соответственно.