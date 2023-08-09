МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Пользователи iPhone воспримут негативно перемещение кнопки завершения вызова в новой версии iOS, однако иногда нужно "встряхивать" их, таким мнением с РИА Новости поделился ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Apple готовится к выпуску самой мощной модели MacBook Pro

Ранее в среду телеканал CNBC сообщил, что американская компания Apple в рамках новой версии программного обеспечения для iPhone планирует перенести кнопку завершения вызова в нижний правый угол смартфона. В iOS 17 в центре в нижней части экрана будет кнопка переключения звонка на FaceTime и кнопка вызова панели с цифрами.

"Любое изменение, которое непривычно для пользователей, — оно приводит к тому, что человек переучивается. Иногда нужно встряхивать человека, чтобы он действительно что-то менял. В общем-то ничего в этом плохого нет, но говорить о том, что это воспримут позитивно, нельзя. Я думаю, что это изменение будет многими восприниматься как негативное", — сказал Муртазин.

Он отметил, что в таких изменениях нет ничего хорошего, потому что люди годами привыкают к единообразию интерфейса. Однако привыкнуть к такому нововведению, по мнению Муртазина, будет "легко и просто".