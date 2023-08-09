2023-08-09T13:05:15+03:00
2023-08-09T13:05:15+03:00
2023-08-09T13:05:15+03:00
2023
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20230809/841355352.html
Эксперт назвал последствия переноса в iPhone кнопки завершения вызова
Технологии
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
. Пользователи iPhone воспримут негативно перемещение кнопки завершения вызова в новой версии iOS, однако иногда нужно "встряхивать" их, таким мнением с РИА Новости поделился... ПРАЙМ, 09.08.2023
телеком, ит-бизнес, бизнес, технологии, новости, россия, apple, iphone
https://cdnn.1prime.ru/images/83850/60/838506062.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83850/60/838506062.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83850/60/838506061.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83850/60/838506061.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83850/60/838506049.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83850/60/838506049.jpg
https://1prime.ru/digital/20230808/841334003.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Пользователи iPhone воспримут негативно перемещение кнопки завершения вызова в новой версии iOS, однако иногда нужно "встряхивать" их, таким мнением с РИА Новости поделился ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
Ранее в среду телеканал CNBC сообщил, что американская компания Apple в рамках новой версии программного обеспечения для iPhone планирует перенести кнопку завершения вызова в нижний правый угол смартфона. В iOS 17 в центре в нижней части экрана будет кнопка переключения звонка на FaceTime и кнопка вызова панели с цифрами.
"Любое изменение, которое непривычно для пользователей, — оно приводит к тому, что человек переучивается. Иногда нужно встряхивать человека, чтобы он действительно что-то менял. В общем-то ничего в этом плохого нет, но говорить о том, что это воспримут позитивно, нельзя. Я думаю, что это изменение будет многими восприниматься как негативное", — сказал Муртазин.
Он отметил, что в таких изменениях нет ничего хорошего, потому что люди годами привыкают к единообразию интерфейса. Однако привыкнуть к такому нововведению, по мнению Муртазина, будет "легко и просто".