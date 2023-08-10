ПЕКИН, 10 авг — ПРАЙМ. Новые ограничения США на инвестиции в китайские технологические компании не повлияют на полупроводниковую и микроэлектронную промышленность КНР, эти отрасли в последние годы активно развиваются даже при серьезных помехах со стороны Вашингтона, заявил РИА Новости в четверг американист, научный сотрудник Китайской академии общественных наук Люй Сян. В Китае назвали США грабителем, отбирающим ресурсы у неугодных стран

Белый дом объявил в среду, что президент Джо Байден подпишет указ, который предписывает министерствам финансов и торговли контролировать инвестиции в ряд секторов китайской экономики, в частности в компании, связанные с микроэлектроникой, информационными технологиями и некоторыми системами искусственного интеллекта. Представитель посольства КНР в Вашингтоне заявил РИА Новости, что Китай крайне разочарован очередными американскими ограничениями на инвестиции и видит со стороны США курс на размежевание экономик двух стран.

"США на протяжении длительного времени проводят политику ограничений и оказания давления на развитие электронной промышленности Китая. Президентский указ, проведенный администрацией Джо Байдена, ограничивающий инвестиции в китайскую сферу высоких технологий, фактически укрепляет уже существующую политику, и тем самым не оставляет пространства для развития американского промышленного капитала в Китае", — заявил Люй Сян. Посольство Китая заявило об укреплении деловых связей с Россией

На самом деле, указал он, "отрасль полупроводников и микроэлектроники в Китае развивалась при серьезных помехах со стороны США и никогда не связывала свое будущее развитие с американскими инвестициями".

"В ближайшие три-пять лет мы станем свидетелями бурного развития полупроводниковой и микроэлектронной промышленности Китая", — полагает он.

Аналитик добавил, что в области квантовой информации американские компании никогда не сотрудничали с китайскими предприятиями, каждая из стран шла своим путем, поэтому соответствующий запрет "никак не повлияет на китайские исследования и разработки в области квантовых информационных технологий".

"Содержащиеся в запрете меры в области искусственного интеллекта более сдержаны. Все потому, что США знают, что в этой области у них нет шансов ограничить развитие Китая", — подчеркнул он.